Стоимость ремонта Советского проспекта выросла до 2,8 млрд рублей

Стоимость ремонта Советского проспекта в Калининграде выросла до 2,8 млрд рублей. Об этом написали представители администрации Калининграда в комментариях на страничке губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».
«Мы уже подготовили проект реконструкции Советского проспекта, включая тротуары. Пройдена и госэкспертиза, которая подтвердила стоимость необходимых работ — 2,8 миллиарда рублей. Это превышает финансовые возможности муниципалитета», — говорится в сообщении.
Чиновники отмечают, что без участия областного и федерального бюджета реализация проекта мэрии «не под силу».
Работы на Советском проспекте остаются в муниципальной программе, предварительно на 2027 год, при условии получения софинансирования.
«Результаты конкурса ожидаем до конца лета», — говорится в сообщении.
В 2023 году госэкспертиза одобрила проект ремонта городской магистрали, тогда стоимость работ оценивалась в 2,2 млрд рублей.