Уборочная кампания стартовала на юге Волгоградской области

В настоящее время обмолот зерна ведется в 16 районах — это Октябрьский, Котельниковский, Светлоярский, Чернышковский и районы Заволжья. Предварительные данные показывают, что урожайность выше прошлогодних показателей. Контроль за ходом уборки зерновых осуществляет оперативный штаб под руководством замгубернатора Василия Иванова.