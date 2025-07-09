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Уборочная кампания стартовала на юге Волгоградской области

Аграрии южных и юго-западных районов Волгоградской области приступили к уборке урожая.

Источник: из архива V102.RU

Как сообщили V102.RU в администрации региона, в ближайшее время уборочная кампания охватит и другие территории.

В настоящее время обмолот зерна ведется в 16 районах — это Октябрьский, Котельниковский, Светлоярский, Чернышковский и районы Заволжья. Предварительные данные показывают, что урожайность выше прошлогодних показателей. Контроль за ходом уборки зерновых осуществляет оперативный штаб под руководством замгубернатора Василия Иванова.

— На текущий момент зерно обмолочено на площади 167 тыс. га. Всего же уборочная площадь ранних сельскохозяйственных культур составляет 1,858 млн га, а весь зерновой клин с учетом поздних культур занимает 2,170 млн га, — уточнили в администрации региона.