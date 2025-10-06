ЕАБР назвал причины роста золотовалютных резервов Беларуси

Аналитика банка полагают, что ключевым фактором этого роста стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 690,4 миллионов долларов на фоне повышения мировых цен на 11,6%.
«Резервные активы в иностранной валюте выросли на 176,1 миллионов долларов. С начала года ЗВР республики увеличились на 4,4 миллиарда долларов, при этом более половины этого прироста было обеспечено за счет увеличения резервных активов в иностранной валюте», — отметили в финучреждении.
ЗВР продолжают бить рекорды
По последним данным Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси увеличились за сентябрь на 871,7 млн долларов и составили на 1 октября 2025 года 13,284 млрд долларов.
Таким образом, если сравнивать с 1 сентября, то общая сумма ЗВР выросли примерно на 7%.
При этом поставлен очередной исторический рекорд — общая оценка активов превысила планку в 13 млрд долларов.
Планируется, что по итогам года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд. Это целевой показатель правительства и Нацбанка. То есть на данный момент объем активов превышает план.