ЕАБР назвал причины роста золотовалютных резервов Беларуси

«Резервные активы в иностранной валюте выросли на 176,1 миллионов долларов. С начала года ЗВР республики увеличились на 4,4 миллиарда долларов, при этом более половины этого прироста было обеспечено за счет увеличения резервных активов в иностранной валюте», — отметили в финучреждении.