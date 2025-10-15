Цена на золото в ходе торгов обновила исторический максимум

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в $4 200 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи.