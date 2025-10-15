Цена на золото в ходе торгов обновила исторический максимум

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в $4 200 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи.
Согласно информации площадки, к 04:12 мск цена на драгоценный металл составляла $4 202,4 за унцию, что на 0,64% выше уровня предыдущих торгов. Спустя 15 минут, к 04:27 мск, котировки ускорили рост, достигнув отметки $4 205,1 за тройскую унцию — прибавка составила уже 0,7%.
Таким образом, золото продолжило укрепление, демонстрируя устойчивый рост на фоне сохраняющейся волатильности на мировых рынках и повышенного интереса инвесторов к защитным активам.
Ранее золото стало одним из самых востребованных активов на финансовом рынке, несмотря на высокие затраты на его хранение и отсутствие прибыли.