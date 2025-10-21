Крымские аграрии собрали свыше 80 тысяч тонн винограда

В 2025 году Крым пережил аномальную засуху. Такой сильной жары и недостатка влаги в регионе не было полвека. В сравнении с прошлым годом урожай ожидаемо снизился. Ожидается, что по итогам сезона он будет меньше на 20−25%. Особенно пострадали виноградники без искусственного полива.