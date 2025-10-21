Крымские аграрии собрали свыше 80 тысяч тонн винограда

С августа в виноградниках Крыма началась активная уборка урожая. За этот период аграрии собрали уже 80,5 тысяч тонн ягод.
В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что текущий сезон оказался чрезвычайно сложным для крымских виноградарей. Природу можно назвать главным испытателем, который поставил перед ними два серьезных вызова: весенние заморозки, повредившие молодые почки, и продолжительная почвенная засуха, которая длилась с мая по сентябрь.
В 2025 году Крым пережил аномальную засуху. Такой сильной жары и недостатка влаги в регионе не было полвека. В сравнении с прошлым годом урожай ожидаемо снизился. Ожидается, что по итогам сезона он будет меньше на 20−25%. Особенно пострадали виноградники без искусственного полива.