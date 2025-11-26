В Омске продают помещение в фуд-пространстве «Люба, давай» за 2,5 миллиона

В Омске на продажу выставлено помещение в фуд-пространстве «Люба, давай», которое ранее использовалось под кафе «Еlovе». Объявление о продаже было размещено на платформе «Авито». Помещение общей площадью 24,5 кв. м идеально подходит для организации общественного питания, торговли или предоставления других услуг.
Продавец оценивает стоимость помещения в 2 450 000 рублей и утверждает, что при дальнейшей сдаче объекта в аренду, его чистая окупаемость составит три года.
Кроме того, на территории фуд-пространства «Люба, давай» также продается итальянский бар Aperitivo, открывшийся в Омске в 2022 году и находящийся на продаже уже в течение трёх лет.