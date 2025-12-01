В омских соцсетях появилась информация о забастовке строителей моста у Телецентра

Крайне неприятная для омичей информация о приостановлении с 1 декабря ремонтных работ на стратегически-важном объекте — мосту им. 60-летия ВЛКСМ, появилась вчера, 30 ноября, в одном из телеграм-каналов. Автор утверждает, что рабочие забастовали из-за невыплаченной зарплаты.
«Как сообщил наш подписчик, сегодня прошла встреча на объекте. Завтра рабочие планируют официально не выходить на работу. Со слов источника, 60 рабочих имеют задолженность на объекте на мосту у телецентра, еще 30 человек покинули объект на мосту в Муромцево. Аванс по заработной плате задерживают с 15 ноября», — говорится в сообщении телеграм-канала «Омск Live».
На опубликованной в посте фотографии видно, что на ремонтной площадке моста нет ни одного рабочего. Также в телеграм-канале говорится, что официальной информации по сложившейся ситуации на объекте пока нет.
Издание «КП в Омске» отправила запрос в мэрию Омска по поводу опубликованной в соцсетях информации. Мы попросили прокомментировать неприятную новость для большинства омичей, которые постоянно выражают недовольство огромными пробками из-за проводимого ремонта.