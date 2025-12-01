В омских соцсетях появилась информация о забастовке строителей моста у Телецентра

«Как сообщил наш подписчик, сегодня прошла встреча на объекте. Завтра рабочие планируют официально не выходить на работу. Со слов источника, 60 рабочих имеют задолженность на объекте на мосту у телецентра, еще 30 человек покинули объект на мосту в Муромцево. Аванс по заработной плате задерживают с 15 ноября», — говорится в сообщении телеграм-канала «Омск Live».