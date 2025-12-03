Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теневые доходы в сотни миллионов тенге выявили у ЧСИ в Жетысу

Талдыкорган. 3 декабря. КазТАГ — Теневые доходы в сотни миллионов тенге выявили у частных судебных исполнителей (ЧСИ) в области Жетысу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Reuters

«Прокуратурой города Талдыкорган по результатам анализа установлены существенные занижения доходов в декларациях по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00, поданных ЧСИ за 2023 год. Подобная “теневая” практика нарушает не только налоговое законодательство, но и принципы справедливости в отношении добросовестных налогоплательщиков. Согласно статистическим данным, фактический объем завершенных исполнительных производств составил Т896,1 млн, тогда как в представленных налоговых декларациях отражено всего Т231 млн. Разница составляет Т665,1 млн», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, в результате внесенного прокуратурой города представления три ЧСИ подали дополнительные налоговые декларации и на их основании уплатили дополнительно Т2,6 млн налогов.

«Аналогичные нарушения установлены у 17 ЧСИ. В настоящее время уполномоченный орган в целях исполнения прокурорского акта надзора принимает меры по взысканию налоговой задолженности ЧСИ», — добавили в прокуратуре.