Теневые доходы в сотни миллионов тенге выявили у ЧСИ в Жетысу

«Прокуратурой города Талдыкорган по результатам анализа установлены существенные занижения доходов в декларациях по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00, поданных ЧСИ за 2023 год. Подобная “теневая” практика нарушает не только налоговое законодательство, но и принципы справедливости в отношении добросовестных налогоплательщиков. Согласно статистическим данным, фактический объем завершенных исполнительных производств составил Т896,1 млн, тогда как в представленных налоговых декларациях отражено всего Т231 млн. Разница составляет Т665,1 млн», — говорится в сообщении в среду.