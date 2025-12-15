Почти 9 тысяч кв. метров аварийного жилья расселили в Нижнем Новгороде за год

Два дома — в Сормовском и Автозаводском районах — уже полностью готовы и получили разрешения на ввод в эксплуатацию в ноябре. Строительство третьего дома на улице 40 лет Победы в Приокском районе завершится в 2026 году, его текущая готовность превышает 50%. Вся новостройка возводится по современным стандартам с готовой чистовой отделкой.