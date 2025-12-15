Почти 9 тысяч кв. метров аварийного жилья расселили в Нижнем Новгороде за год

8,6 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда расселили в Нижнем Новгороде в 2025 году в рамках федерального проекта «Жильё». Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе отчёта о реализации национальных проектов в городской Думе.
На эти цели из бюджета было выделено 2,5 миллиарда рублей, которые будут полностью освоены до конца года. Всего из ветхих и опасных домов было переселено 581 человек.
— Для полного решения этой проблемы необходимо время и комплексная последовательная работа. В предыдущие годы был сделан серьёзный задел, расселено 64 тыс. кв. м., — отметил глава города.
Большинство жителей — 483 человека — получили денежную компенсацию, а для 98 граждан администрация приобрела новые благоустроенные квартиры. Параллельно в городе ведётся строительство трёх новых домов на 559 квартир общей площадью 26,58 тыс. кв. м в Сормовском, Автозаводском и Приокском районах.
Два дома — в Сормовском и Автозаводском районах — уже полностью готовы и получили разрешения на ввод в эксплуатацию в ноябре. Строительство третьего дома на улице 40 лет Победы в Приокском районе завершится в 2026 году, его текущая готовность превышает 50%. Вся новостройка возводится по современным стандартам с готовой чистовой отделкой.