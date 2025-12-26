В Челябинске выбрали подрядчика для благоустройства нового сквера в Тракторозаводском районе

На аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 14,1 миллиона рублей поступило семь заявок, две были отозваны. Победителем признали челябинского индивидуального предпринимателя Павла Дружинина, предложившего самую низкую стоимость.
Ему предстоит до 1 июля благоустроить территорию вблизи жилых домов № 7б на улице Марченко и № 140 В на Танкистов. На объекте проведут демонтажные и земляные работы, обустроят тротуары, озеленят территорию, установят малые архитектурные формы и смонтируют освещение и видеонаблюдение.
В частности, нужно расчистить от кустарника и мелколесья более 4 тысяч квадратных метров и демонтировать четыре гаража. В рамках озеленения высадят 12 яблонь, десять ив и пять рябин, 58 саженцев сирени, 52 — японской спиреи и 42 — белого дёрена, а также засеют газон. На территории появится детская площадка с качелями и спортивным комплексом. Также установят скамейки и урны.
Напомним, в 2026 году в Челябинске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» преобразят 14 общественных пространств. Их выбрали жители города на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Ранее мы рассказывали, что сейчас ищут подрядчика для благоустройства сквера на пересечении улиц Блюхера и Рылеева.