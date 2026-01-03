Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 3 января

В Национальном банке озвучили валютные курсы на 3 января, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 3 января остались в значениях, установленных еще перед Новым годом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 3 января, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 31 декабря, четверг, 1 января, и пятницу, 2 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались в значениях, установленных и на субботу, 3 января.
Ранее Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.