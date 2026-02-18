Япония нарастила импорт угля из России в более чем 2,5 раза

Япония в январе 2026 года нарастила поставки угля из России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель увеличился на 258,6 процента, следует из статистических данных японского министерства финансов.
При этом импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну стал больше только на 0,1 процента. Доля этого вида сырья из РФ во всем объёме СПГ, ввозимого в Японию, составила 9,18 процента. На США, в свою очередь, приходится только около 6,29 процента.
Вместе с тем сократился ввоз в Японию железа и стали из России (33,3 процента). На 20,8% упал импорт российских цветных металлов. Нефть из РФ Япония почти не приобретала из-за потолка цен, введённого странами «Большой семёрки» (G7). Исключение составили поставки с «Сахалина-2», которые увязаны с поступлениями СПГ с этого проекта.
В январе японская сторона нарастила на 45,1 процента экспорт легковых автомобилей в Россию. Вместе с тем страна сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих для машин (минус 20,5 процента). Товарооборот между странами в январе вырос на 14,65 процента. Его величина достигла 106,1 миллиарда иен (примерно 692 миллиона по текущему курсу).
Напомним, в сентябре Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Белоруссии. В Токио объяснили это решение «ситуацией на Украине».