Япония нарастила импорт угля из России в более чем 2,5 раза

При этом импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну стал больше только на 0,1 процента. Доля этого вида сырья из РФ во всем объёме СПГ, ввозимого в Японию, составила 9,18 процента. На США, в свою очередь, приходится только около 6,29 процента.