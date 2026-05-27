FutureBuilders AI Era: В Алматы создавали AI будущего

Пока одни компании только обсуждают искусственный интеллект, в Алматы сотрудники из трёх стран уже создавали AI-решения для реального бизнеса, передает DKNews.kz.
В Алматы прошёл международный корпоративный AI-хакатон FutureBuilders AI Era — новый этап развития инновационной программы Efes Kazakhstan.
В хакатоне приняли участие 25 сотрудников из Казахстана, Грузии и Молдовы. Участников объединили в кросс-функциональные команды — работали специалисты по маркетингу, продажам, аналитике, логистике и клиентскому сервису.
Перед стартом команды прошли обучение по работе с современными AI-инструментами и платформой Notebook LM.
По итогам хакатона были выбраны шесть команд, которые продолжат развитие своих решений.
Ещё несколько лет назад подобные международные AI-хакатоны ассоциировались с Кремниевой долиной или европейскими тех-хабами.
Теперь такие проекты проходят и в Казахстане.