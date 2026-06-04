Глава ОКБ объяснил, из-за чего второй год сокращается корпоративное кредитование

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Корпоративный портфель в России сокращается второй год подряд из-за высоких ставок, несмотря на инфляцию. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Корпоративный портфель уже второй год подряд не только не растет, но и постепенно сокращается, даже вопреки инфляции, которая обычно способствует его росту», — сказал он.
По словам Алексина, уровень невозвратов по действующим кредитным договорам остается достаточно высоким. «При этом риски по уже выданным кредитам продолжают реализовываться на достаточно высоком уровне. В результате на таком “вызревающем” портфеле показатели доли просрочки и цены риска продолжают расти», — отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 4 июня в 08:00 мск.