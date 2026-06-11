В России стартует Гига-Арт — фестиваль ИИ-искусства, где каждый может проявить творческий потенциал

«Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в творчестве и создать уникальное произведение — вдохновлённое красотой и культурой России, её людьми и явлениями. 185 лет Сбер остаётся зелёным — открытым новому и готовым поддержать каждого, кто хочет двигаться вперёд. Гига-Арт — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий Сбера проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны: такой, каким её видят люди из разных регионов и поколений».