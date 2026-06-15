Комплексный дорожный ремонт идет в Иркутске

Подрядные организации выполняют работы в разных районах города.
На улице Розы Люксембург по правой стороне при следовании в Ново-Ленино отсыпали основание проезжей части, а затем уложили асфальт в два слоя. Кроме того, установили дополнительные дождеприемные колодцы. На тротуарах подготовили основание, а затем выполнили асфальтирование. Параллельно обустраивают заездные карманы и отсыпают газоны.
Перешли к работам на одной из полос движения по левой стороне, при следовании в центр города. Здесь уже фрезеруют старый асфальт, разрабатывают грунт, готовят основание дороги.
На Ширямова подрядчик асфальтирует тротуары, а также проводит разработку грунта под устройство дорожной одежды.
На улице Марии Цукановой выполняют замену инженерных сетей. В настоящее время разрабатывают грунт под установку колодцев ливневой канализации и монтируют трубу, сообщает пресс-служба администрации города.
На улице Чернышевского подрядная организация уже заасфальтировала тротуары с одной стороны. Сейчас начали работы по созданию пешеходных дорожек на другой стороне улице. На объекте также устанавливают и бетонируют бордюры.
«Работы на объектах идут полным ходом. Задействована различная техника, она работает и в ночное время, чтобы ускорить процесс. Специалисты комитета городского обустройства и независимого строительного контроля постоянно выезжают на объекты, чтобы оценить качество ремонта и выявить недочеты. Подрядчики должны их оперативно устранять», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.