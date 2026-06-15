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Комплексный дорожный ремонт идет в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в областном центре проводится комплексный ремонт дорог.

Источник: НИА Байкал

Подрядные организации выполняют работы в разных районах города.

На улице Розы Люксембург по правой стороне при следовании в Ново-Ленино отсыпали основание проезжей части, а затем уложили асфальт в два слоя. Кроме того, установили дополнительные дождеприемные колодцы. На тротуарах подготовили основание, а затем выполнили асфальтирование. Параллельно обустраивают заездные карманы и отсыпают газоны.

Перешли к работам на одной из полос движения по левой стороне, при следовании в центр города. Здесь уже фрезеруют старый асфальт, разрабатывают грунт, готовят основание дороги.

На Ширямова подрядчик асфальтирует тротуары, а также проводит разработку грунта под устройство дорожной одежды.

На улице Марии Цукановой выполняют замену инженерных сетей. В настоящее время разрабатывают грунт под установку колодцев ливневой канализации и монтируют трубу, сообщает пресс-служба администрации города.

На улице Чернышевского подрядная организация уже заасфальтировала тротуары с одной стороны. Сейчас начали работы по созданию пешеходных дорожек на другой стороне улице. На объекте также устанавливают и бетонируют бордюры.

«Работы на объектах идут полным ходом. Задействована различная техника, она работает и в ночное время, чтобы ускорить процесс. Специалисты комитета городского обустройства и независимого строительного контроля постоянно выезжают на объекты, чтобы оценить качество ремонта и выявить недочеты. Подрядчики должны их оперативно устранять», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.