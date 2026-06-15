Комплексный дорожный ремонт идет в Иркутске

На улице Розы Люксембург по правой стороне при следовании в Ново-Ленино отсыпали основание проезжей части, а затем уложили асфальт в два слоя. Кроме того, установили дополнительные дождеприемные колодцы. На тротуарах подготовили основание, а затем выполнили асфальтирование. Параллельно обустраивают заездные карманы и отсыпают газоны.