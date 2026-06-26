В Забайкалье отпуск топлива физлицам сократили до 15 литров за одну заправку

Согласно установленному режиму, до стабилизации ситуации продажи топлива на АЗС для физических лиц сокращены до 15 л за одну заправку. Отпускать топливо будут только в баки авто. Топливным компаниям предписано обеспечить «неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления».