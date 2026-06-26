В Забайкалье отпуск топлива физлицам сократили до 15 литров за одну заправку

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за дефицита на топливном рынке. Решение принято на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством губернатора Александра Осипова. Режим действует с конца дня 25 июня, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Согласно установленному режиму, до стабилизации ситуации продажи топлива на АЗС для физических лиц сокращены до 15 л за одну заправку. Отпускать топливо будут только в баки авто. Топливным компаниям предписано обеспечить «неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления».
Помимо экстренных оперативных служб краевые власти намерены утвердить перечень приоритетных потребителей топлива, в который войдут организации, осуществляющие доставку продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, аварийные бригады коммунальных служб и другие.
В Забайкалье оперативный штаб по ситуации с топливом будет проводиться в ежедневном режиме.