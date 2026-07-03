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Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса

На заседании 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% либо снизит ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, поднимать ставку из-за нынешних проинфляционных рисков нерационально.

На заседании 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% либо снизит ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, поднимать ставку из-за нынешних проинфляционных рисков нерационально.

«Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно», — заявил господин Шохин ТАСС.

Он признал, что «в ситуации с топливом … в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции», поэтому сезонной дефляции августа — сентября ждать не приходится. Однако глава РСПП считает, что «это действительно временные причины». В таких условиях ЦБ не должен «следовать жестко вот этим конъюнктурным, в данном случае, колебаниям».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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