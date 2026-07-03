Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.