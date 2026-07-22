Чекунков заявил, что все регионы северного завоза обеспечат необходимыми грузами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Грузы северного завоза получили наивысший приоритет при перевозках с учетом сроков доставки. Это позволяет обеспечить в полном объеме поставки во все регионы, участвующие в северном завозе, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов в рамках северного завоза остается одним из приоритетов работы правительства и региональных властей.
«Мы в соответствии с постановлением правительства являемся федеральным координатором северного завоза. Решениями штаба Александра Валентиновича [Новака] грузы северного завоза поставлены в самый высокий приоритет, приоритет номер один, даже выше всех остальных приоритетов с учетом сроков поставки. Поэтому на сегодня мы контролируем абсолютно все 20 регионов северного завоза, и в полном объеме все регионы будут снабжены», — сказал Чекунков.
По его словам, Минвостокразвития как федеральный координатор северного завоза в ежедневном режиме контролирует ход поставок в регионы совместно с профильным штабом, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать своевременную доставку грузов.