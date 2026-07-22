Чекунков заявил, что все регионы северного завоза обеспечат необходимыми грузами

«Мы в соответствии с постановлением правительства являемся федеральным координатором северного завоза. Решениями штаба Александра Валентиновича [Новака] грузы северного завоза поставлены в самый высокий приоритет, приоритет номер один, даже выше всех остальных приоритетов с учетом сроков поставки. Поэтому на сегодня мы контролируем абсолютно все 20 регионов северного завоза, и в полном объеме все регионы будут снабжены», — сказал Чекунков.