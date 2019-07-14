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11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристов в Египте пустили в две древнейшие пирамиды

Доступ к ним был закрыт 54 года.

В Египте открыли для посетителей две пирамиды в некрополе фараонов Дахшур в 26 км к югу от Каира.

Одна из них — известная Ломаная пирамида, возведение которой приписывается фараону Снофру, жившему в XXVI веке до н. э. Вторая — это пирамида-спутник на расстоянии 55 метров. Предполагается, что она была создана для «Ка» (души) фараона.

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Ломаная пирамида

Доступ в пирамиды был закрыт с 1965 года — здесь проводили раскопки. Археологи обнаружили коллекцию каменных, глиняных и деревянных саркофагов, некоторые из которых были с мумиями. Найдены также деревянные погребальные маски и инструменты, используемые для резки камней.

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Анна Лысенко

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