Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар клюшкой в живот отправил юного петербургского хоккеиста в реанимацию

Четырехлетний мальчик получил удар клюшкой в живот на тренировке по хоккею. Юный спортсмен в настоящее время находится под наблюдением врачей в реанимации, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на крытом катке на Московском проспекте 16 апреля. Четырехлетний мальчик во время игры получил сильный удар клюшкой, в результате чего его госпитализировали с травмой передней брюшной стенки и селезенки.

Врачи оценили состояние юного хоккеиста как тяжелое. В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь находящемуся в реанимации ребенку.

Ранее семилетний петербуржец получил черепно-мозговую травму после падения с высоты 5−6 метров. Ребенка положили в реанимацию с гематомами и ушибом легких и печени.

несчастный случай