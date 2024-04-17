Удар клюшкой в живот отправил юного петербургского хоккеиста в реанимацию

Инцидент произошел на крытом катке на Московском проспекте 16 апреля. Четырехлетний мальчик во время игры получил сильный удар клюшкой, в результате чего его госпитализировали с травмой передней брюшной стенки и селезенки.
Врачи оценили состояние юного хоккеиста как тяжелое. В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь находящемуся в реанимации ребенку.
Ранее семилетний петербуржец получил черепно-мозговую травму после падения с высоты 5−6 метров. Ребенка положили в реанимацию с гематомами и ушибом легких и печени.