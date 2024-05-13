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Правнучку Чкалова объявили в розыск по уголовной статье

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск в базе не указано.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Дело возбуждено после размещения Богдановой постов в соцсетях с негативными высказываниями о ВС РФ и ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар. По ее словам, она собирала деньги для ВСУ.

Богданова проживает за пределами России.