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Омская учительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Тем временем за минувшие сутки на уловку телефонным аферистам попались ещё десять жителей региона.

Источник: Om1.ru

За минувшие сутки с заявлениями в полицию обратились сразу десять омичей, пострадавших от действий дистанционных мошенников.

Самым крупным уловом для «сотрудников службы безопасности банка» стал 50-летний житель Левого берега. Он перевел на «безопасный счёт» 135 тысяч рублей. Правда, счёт оказался настолько секретным, что его не сообщили даже владельцу денег. Сейчас его сбережения вынуждены искать полицейские.

А днём ранее омская учительница и вовсе позолотила аферистам ручку на 6 млн рублей. Этих мошенников тоже ищут.