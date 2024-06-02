Омская учительница отдала мошенникам 6 миллионов рублей

За минувшие сутки с заявлениями в полицию обратились сразу десять омичей, пострадавших от действий дистанционных мошенников.
Самым крупным уловом для «сотрудников службы безопасности банка» стал 50-летний житель Левого берега. Он перевел на «безопасный счёт» 135 тысяч рублей. Правда, счёт оказался настолько секретным, что его не сообщили даже владельцу денег. Сейчас его сбережения вынуждены искать полицейские.
А днём ранее омская учительница и вовсе позолотила аферистам ручку на 6 млн рублей. Этих мошенников тоже ищут.