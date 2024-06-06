Убийце директора агентства недвижимости из Светлогорска вынесли суровый приговор

Приговором Светлогорского городского суда Ю. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу пятерых родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда — по 2 миллиона рублей каждому, а всего — 10 миллионов рублей. Взысканы расходы на погребение в сумме 77100 рублей. В пользу потерпевшего М. взыскано 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.