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Убийце директора агентства недвижимости из Светлогорска вынесли суровый приговор

В Калининградской области суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту вооруженного нападения на офис агентства недвижимости в Светлогорске в апреле 2023 год.

Вечером 3 апреля 2023 года на тот момент 63-летний Ю. взяв с собой пистолет «Глок» калибра 9 мм в состоянии алкогольного опьянения явился в агентство недвижимости, расположенное на Калининградском проспекте, намереваясь убить Б., с которым ранее поссорился. Зайдя внутрь, мужчина произвёл выстрелы в Б., а также в М., который, по мнению подсудимого, мог ему помешать.

Один из потерпевших оказал активное сопротивление, отобрал у стрелявшего пистолет, после чего потерпевшим удалось выбежать на улицу, а вот нападавший — сбежал. Оба мужчины получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы. М. остался жив, а вот Б. — директор агентства — скончался в больнице спустя три дня.

Пистолет иностранного производства и магазин к нему Ю. незаконно приобрел на территории Калининградской области в 2018 году. Это стало ещё одной статьёй УК, которая была предъявлена подозреваемому.

Приговором Светлогорского городского суда Ю. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу пятерых родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда — по 2 миллиона рублей каждому, а всего — 10 миллионов рублей. Взысканы расходы на погребение в сумме 77100 рублей. В пользу потерпевшего М. взыскано 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.