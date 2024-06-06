Убийце директора агентства недвижимости из Светлогорска вынесли суровый приговор

Вечером 3 апреля 2023 года на тот момент 63-летний Ю. взяв с собой пистолет «Глок» калибра 9 мм в состоянии алкогольного опьянения явился в агентство недвижимости, расположенное на Калининградском проспекте, намереваясь убить Б., с которым ранее поссорился. Зайдя внутрь, мужчина произвёл выстрелы в Б., а также в М., который, по мнению подсудимого, мог ему помешать.
Один из потерпевших оказал активное сопротивление, отобрал у стрелявшего пистолет, после чего потерпевшим удалось выбежать на улицу, а вот нападавший — сбежал. Оба мужчины получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы. М. остался жив, а вот Б. — директор агентства — скончался в больнице спустя три дня.
Пистолет иностранного производства и магазин к нему Ю. незаконно приобрел на территории Калининградской области в 2018 году. Это стало ещё одной статьёй УК, которая была предъявлена подозреваемому.
Приговором Светлогорского городского суда Ю. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу пятерых родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда — по 2 миллиона рублей каждому, а всего — 10 миллионов рублей. Взысканы расходы на погребение в сумме 77100 рублей. В пользу потерпевшего М. взыскано 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.