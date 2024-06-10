Воронежцам рассказали, где сбили БПЛА ночью 10 июня

В ночь на понедельник, 10 июня, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем tg-канале уточнил, что один беспилотник был сбит над Брянским районом, а остальные три — над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Жители Воронежа сообщили в социальных сетях, что слышали громкие хлопки около 23:30. Эти сообщения прокомментировали в пресс-службе облправительства.
— БПЛА в Воронеже и окрестностях минувшей ночью обнаружено не было, — подчеркнули в пресс-службе.
Днем в воскресенье, 9 июня, в Воронежской области последовательно объявляли ракетную и авиационную опасность. В это время над территорией соседней Белгородской области были ликвидированы управляемая ракета «Нептун-МД» и два беспилотника самолетного типа.