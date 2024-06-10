Нарушитель ответит за массовое ДТП в Керчи, в результате которого погиб человек

Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, двигаясь по шоссе Героев Сталинграда со скоростью 113 км/ч, не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель одного из автомобилей скончался.