Красноярские школьники закидали камнями пассажирский поезд в Ачинске

Полицейские выяснили, что школьники в возрасте 10, 11 и 12 лет гуляли по Ачинску без присмотра взрослых. От скуки они пошли к железной дороге, где решили закидать камнями проезжающий поезд. В результате опасной шалости дети разбили стекло в тамбуре одного из вагонов.