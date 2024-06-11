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Красноярские школьники закидали камнями пассажирский поезд в Ачинске

Полицейские нашли хулиганов.

Источник: РИА "Новости"

В Ачинске Красноярского края трое школьников закидали камнями пассажирский поезд «Москва — Абакан». Об этом инциденте сообщили в транспортной полиции Сибири.

Полицейские выяснили, что школьники в возрасте 10, 11 и 12 лет гуляли по Ачинску без присмотра взрослых. От скуки они пошли к железной дороге, где решили закидать камнями проезжающий поезд. В результате опасной шалости дети разбили стекло в тамбуре одного из вагонов.

Так как школьники не достигли возраста привлечения к ответственности, то ответственность за этот поступок понесут их родители по статье 5.35 КоАП РФ.

С детьми и их родителями также была проведена профилактическая беседа.