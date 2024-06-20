Петербургские полицейские задержали брата с сестрой по подозрению в убийстве в 2019 году

В сентябре 2019 году у автодороги на Синявино Кировского района Ленобласти были обнаружены человеческие останки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Только в апреле 2024 года удалось установить личность погибшего. Это был 47-летний уроженец Тольятти, который жил в Петербурге на Софийской улице.