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Атака беспилотников на Краснодарский край 21 июня 2024: Что известно на данный момент

Краснодарский край подвергся атаке 43 беспилотниками ВСУ.

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько регионов РФ, в том числе Краснодарский край. В сторону Кубани было запущено сразу 43 летательных аппарата.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации Чф РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», — сообщили в Минобороны РФ.

Так, атаке беспилотников подверглись сразу три муниципалитета Краснодарского края. Это, в частности, Темрюкский район. Здесь обломки дрона упали на гостевой дом в поселке Волна. Всех постояльцев эвакуировали. Как отметили в региональном оперштабе, в результате падения обломков никто не пострадал.

В Северском районе в результате падения БПЛА на территории Ильского НПЗ пострадали два человека. Произошел пожар на площади 50 кв. метров. К пяти утра его ликвидировали.

В Ейском районе силы ПВО России также отразили атаку беспилотников.

Кроме того, последствия атаки беспилотников есть в Краснодаре. В кубанской столице рухнули обломки БПЛА рухнули. Они упали на территории котельной рядом с автовокзалом «Южный». В результате пострадали люди. Кроме того, повредило здание и автобусы.

В настоящее время известно, что в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре один человек погиб.

«Есть погибший в результате падения обломков беспилотника в нашем городе. Это один из сотрудников поврежденной котельной. Соболезную родным и близким погибшего», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Уточняется, что семье окажут необходимую помощь и поддержку.