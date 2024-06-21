Атака беспилотников на Краснодарский край 21 июня 2024: Что известно на данный момент

Кроме того, последствия атаки беспилотников есть в Краснодаре. В кубанской столице рухнули обломки БПЛА рухнули. Они упали на территории котельной рядом с автовокзалом «Южный». В результате пострадали люди. Кроме того, повредило здание и автобусы.