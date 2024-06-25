Всех дагестанских чиновников проверят после теракта

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе по депутатам народного собрания», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трансляцию с заседания приводит РБК. По его словам, эта проверка будет проходить в несколько этапов. «Извините, если кто-то сочтет это нарушением депутатской этики. Я всю ответственность за это решение беру не себя», — добавил он.