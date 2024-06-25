Всех дагестанских чиновников проверят после теракта

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе по депутатам народного собрания», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трансляцию с заседания приводит РБК. По его словам, эта проверка будет проходить в несколько этапов. «Извините, если кто-то сочтет это нарушением депутатской этики. Я всю ответственность за это решение беру не себя», — добавил он.
Сергей Меликов подтвердил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Сергей Меликов.
Как выяснил «Ъ», сын главы Сергокалинского района Осман Омаров участвовал в нападении на синагогу, церковь и полицейских в Махачкале 23 июня. Жертвами нападений в Махачкале и Дербенте в этот день стал 21 человек, из них 16 — полицейские. По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, Магомед Омаров был задержан 25 июня по статье о мелком хулиганстве.