Хабаровчанин отдал мошенникам 117 тысяч, пытаясь вывести выигрыш за лотерею

В полицию обратился 25-летний хабаровчанин, который просматривал Telegram и нашел канал, где увидел объявление о проведении лотереи. Он получил индивидуальный номер и позже ему сообщили, что он выиграл 250 тысяч рублей. Для вывода денег требовалось перевести 2 тысячи рублей на карту физического лица. Молодой человек перевел необходимую сумму, после чего злоумышленники стали требовать еще денег. Всего хабаровчанин перевел аферистам 117 тысяч рублей. Когда понял, что его обманывают, обратился в полицию.