Челябинскому диверсанту, работавшему на Украину, вынесли приговор

Такой приговор огласил в отношении диверсанта Челябинский областной суд. 29-летний безработный подписался в соцсетях на аккаунт, связанный с украинскими спецслужбами, и поджёг релейный шкаф в районе аэропорта «Игорь Курчатов». К счастью, поскольку по этой ездят только товарняки, ничья жизнь, в итоге, не простадала.