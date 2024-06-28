Челябинскому диверсанту, работавшему на Украину, вынесли приговор

Такой приговор огласил в отношении диверсанта Челябинский областной суд. 29-летний безработный подписался в соцсетях на аккаунт, связанный с украинскими спецслужбами, и поджёг релейный шкаф в районе аэропорта «Игорь Курчатов». К счастью, поскольку по этой ездят только товарняки, ничья жизнь, в итоге, не простадала.
Леонюк готовился совершить ещё одно такое же преступление, однако челябинские чекисты оказались проворнее. Они задержали незадачливого террориста, собрав доказательную базу, убедившую судей в виновности Леонюка. О поджигателе известно, что он отслужил срочную службу в российской армии, имеет за плечами девять классов образования.