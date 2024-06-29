36-летний заикающийся мужчина пропал в Новосибирске

Отмечается, что мужчина пропал 16 июня — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь он не выходит — на звонки не отвечает.
Приметы пропавшего новосибирца: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые.
Особые приметы: мужчина заикается.
Во что сибиряк был одет в день исчезновения — неизвестно.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Алексея Игнатьева, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что под Новосибирском пропал 18-летний парень в красной майке. Редакция также писала о том, что 39-летний мужчина с карими глазами пропал в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.