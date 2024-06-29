Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

36-летний заикающийся мужчина пропал в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска пропал 36-летний Алексей Игнатьев (Нафиков). Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Отмечается, что мужчина пропал 16 июня — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь он не выходит — на звонки не отвечает.

Приметы пропавшего новосибирца: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые.

Особые приметы: мужчина заикается.

Во что сибиряк был одет в день исчезновения — неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Алексея Игнатьева, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что под Новосибирском пропал 18-летний парень в красной майке. Редакция также писала о том, что 39-летний мужчина с карими глазами пропал в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.