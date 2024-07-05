Житель Могилева умер, подавившись шашлыком во время ужина

По информации ведомства, в тот день его семья находилась на даче в Могилевском районе, а вечером на ужин был приготовлен шашлык.
«Мужчина ел в том числе шашлыки и подавился».
Там также уточнили, что родственникам могилевчанина удалось вытащить застрявший кусок мяса, однако кислородного голодания у него произошла гибель мозга, а также остановилось сердце.
По факту Могилевским межрайотделом Следственного комитета проводится проверка, назначена экспертиза.
Специалисты выяснили, что мужчина глотал большие куски мяса, практически не пережевывая. При этом впоследствии было установлено, что он был нетрезв — в крови погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая соответствует средней степени опьянения.
Судебные эксперты напомнили, что смерть при механической асфиксии может произойти очень быстро — через 1,5 минуты пострадавший теряет сознание, а через 3−5 минут может скончаться от недостатка кислорода.
Жевать тщательно
Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо тщательно пережевывать твердую пищу, предварительно порезав ее на кусочки помельче.
Если же ЧП все же случилось, поможет прием Геймлиха: нужно стать позади пострадавшего, обхватить его живот под ребрами руками, сжать одну руку в кулак и надавливать на нее толкающими движениями. Этот прием следует повторять до полного освобождения дыхательных путей.