Житель Могилева умер, подавившись шашлыком во время ужина

Если же ЧП все же случилось, поможет прием Геймлиха: нужно стать позади пострадавшего, обхватить его живот под ребрами руками, сжать одну руку в кулак и надавливать на нее толкающими движениями. Этот прием следует повторять до полного освобождения дыхательных путей.