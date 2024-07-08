Прокуратура проводит проверку после гибели двух подростков на реке Чуна

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, днём 7 июля 15-летний подросток пришёл на берег реки Зима, чтобы искупаться, и утонул. В тот же день неподалёку от моста на реке Чуна в районе посёлка Весёлый в Чунском районе утонули 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Известно, что девочка начала тонуть, а мальчик попытался её спасти. Выплыть подростки не смогли, очевидцы спасти их не успели. Глубина водоёма в этом месте достигает 2−3 метров.