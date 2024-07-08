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Прокуратура проводит проверку после гибели двух подростков на реке Чуна

Сотрудники прокуратуры поставили на контроль проведение проверок по фактам гибели детей на водных объектах региона.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники прокуратуры поставили на контроль проведение проверок по фактам гибели детей на водных объектах региона.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, днём 7 июля 15-летний подросток пришёл на берег реки Зима, чтобы искупаться, и утонул. В тот же день неподалёку от моста на реке Чуна в районе посёлка Весёлый в Чунском районе утонули 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Известно, что девочка начала тонуть, а мальчик попытался её спасти. Выплыть подростки не смогли, очевидцы спасти их не успели. Глубина водоёма в этом месте достигает 2−3 метров.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, которые организовали следователи по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Законность принятых следователями решений поставлена на контроль.

несчастный случай