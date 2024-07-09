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В Новосибирске пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Специалисты Сибирского ГУ Банка России предупредили пенсионеров в Новосибирской области о новой мошеннической схеме.

Источник: Ramsés Cervantes/CC0

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России (СФР), звонят пожилым людям и обещают значительное увеличение пенсии за счет неучтенного стажа.

Под видом организации встречи в многофункциональных центрах или отделениях СФР, мошенники запрашивают у доверившихся пенсионеров данные паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения. Эти данные злоумышленники используют для доступа к учетной записи на портале Госуслуги, где могут легко оформить на жертву кредиты и займы.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов подчеркнул опасность этой схемы и призвал пенсионеров быть бдительными и не передавать личные данные по телефону или на встречах с незнакомцами.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что водитель такси в Новосибирске спас пожилую женщину от мошенников.