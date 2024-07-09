В Новосибирске пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Под видом организации встречи в многофункциональных центрах или отделениях СФР, мошенники запрашивают у доверившихся пенсионеров данные паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения. Эти данные злоумышленники используют для доступа к учетной записи на портале Госуслуги, где могут легко оформить на жертву кредиты и займы.