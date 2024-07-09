В Новосибирске пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России (СФР), звонят пожилым людям и обещают значительное увеличение пенсии за счет неучтенного стажа.
Под видом организации встречи в многофункциональных центрах или отделениях СФР, мошенники запрашивают у доверившихся пенсионеров данные паспорта, СНИЛС, ИНН и код из СМС-сообщения. Эти данные злоумышленники используют для доступа к учетной записи на портале Госуслуги, где могут легко оформить на жертву кредиты и займы.
Эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов подчеркнул опасность этой схемы и призвал пенсионеров быть бдительными и не передавать личные данные по телефону или на встречах с незнакомцами.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что водитель такси в Новосибирске спас пожилую женщину от мошенников.