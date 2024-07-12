На севере Израиля упал выпущенный из Ливана снаряд

О пострадавших в результате обстрела не сообщалось, отметили военные.
Ранее в пресс-службе сообщили о первой с начала суток воздушной тревоге на севере Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Военные после воздушной тревоги на севере Израиля засекли запуск снаряда из Ливана, который перелетел границу еврейского государства и упал в незаселенной местности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
О пострадавших в результате обстрела не сообщалось, отметили военные.
Ранее в пресс-службе сообщили о первой с начала суток воздушной тревоге на севере Израиля.