На севере Израиля упал выпущенный из Ливана снаряд

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Военные после воздушной тревоги на севере Израиля засекли запуск снаряда из Ливана, который перелетел границу еврейского государства и упал в незаселенной местности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.