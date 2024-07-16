В Лидском районе в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

По данным следствия, вечером 13 июля несовершеннолетний катался на электросамокате, двигаясь по второстепенной дороге в агрогородке Гуды. При повороте на главную дорогу ребенок врезался в автомобиль Audi, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения восьмилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время он находится в больнице.
В ходе допроса водитель рассказал, что увидел ребенка в последний момент и не успел среагировать.
Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.
Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Лидский РОСК по телефонам (80154) 645730, 655103, 655104.