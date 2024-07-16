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В Лидском районе в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 13 июля несовершеннолетний катался на электросамокате, двигаясь по второстепенной дороге в агрогородке Гуды. При повороте на главную дорогу ребенок врезался в автомобиль Audi, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения восьмилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время он находится в больнице.

В ходе допроса водитель рассказал, что увидел ребенка в последний момент и не успел среагировать.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Лидский РОСК по телефонам (80154) 645730, 655103, 655104.