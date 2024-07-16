В Лидском районе в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

По данным следствия, вечером 13 июля несовершеннолетний катался на электросамокате, двигаясь по второстепенной дороге в агрогородке Гуды. При повороте на главную дорогу ребенок врезался в автомобиль Audi, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения восьмилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время он находится в больнице.