По делу о махинациях экс-чиновника в НСО вынесен приговор

«Приговором суда от 27.05.2024 Сырыгин В. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, на срок 2 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».