По делу о махинациях экс-чиновника в НСО вынесен приговор

В июне 2018 года администрация Озеро-Карачинского сельсовета (в лице Виктора Сарыгина) заключила контракт с ООО СК «БраНс» на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в Чановском районе. Сумма контракта составила более 157 миллионов рублей.
Руководитель нанятого субподрядчика закупил более дешевое оборудование, чем предусматривал контракт, необоснованно завысил стоимость своих услуг, а часть работ и вовсе не выполнил.
Глава сельсовета был осведомлен о нарушениях, однако деньги на счет ООО «Абсолют». Ущерб составил 62 019 056 рублей 90 копеек.
«Приговором суда от 27.05.2024 Сырыгин В. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, на срок 2 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Прокуратура посчитала вынесенный приговор недостаточно строгим и подала на апелляцию.