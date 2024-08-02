В Новосибирской области два человека умерли от клещевого риккетсиоза

В Новосибирской области летом 2024 года клещевые инфекции стали причиной смерти трех человек. В одном случае человек умер из-за клещевого энцефалита. Еще двое умерли из-за клещевого риккетсиоза, что стало для врачей неожиданностью — таких случаев не было уже много лет.
Риккетсиоз является одним из заболеваний, которыми человек может заболеть после укуса клеща. Причем в общем представлении это далеко не самое опасное заболевание. Риккетсии это бактерии, и ключевую роль в лечении клещевого энцефалита играют антибиотики. В абсолютном большинстве случаев заболевшие успешно, без последствий, выздоравливают. Два летальных случая в Новосибирской области заставляют пересмотреть оценки рисков, говорят врачи..
«Известно, что летальные исходы при клещевом риккетсиозе бывают. Но это крайне редко случается — в целом по стране буквально единичные случаи. В Новосибирской области за последние 30 лет люди от этого заболевания не умирали. И вот сейчас сразу два случая, — сообщила BFM-Новосибирск главный врач городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова. — Мы сейчас анализируем произошедшее. Умерли пожилые мужчина и женщина. Это жители разных районов, они друг с другом никак не связаны. Ни у одного из них до болезни не было серьезных проблем со здоровьем. Течение заболевания в обоих случаях было, что называется, под копирку: острое начало, высокая температура, появление характерной сыпи, постепенное ухудшение состояние, развитие микротромбозов мелких и крупных сосудов. К нам в больницу они поступили уже в очень тяжелом состоянии, с начавшимся сепсисом»..
В обоих случаях заболевшие не сразу обратились за медицинской помощью. Но инфекционисты полагают, что это не стоит считать основной причиной развившихся осложнений. Вполне возможно, считают врачи, что повлиять на развитие болезни мог ранее перенесенный ковид..
«Есть уже много научных работ, которые показывают, как перенесенная коронавирусная инфекция повлияла на иммунитет, на то, как человек реагирует теперь на встречу с тем или иным вирусом или бактерией. Это, конечно, еще дискуссионный вопрос, нужны дальнейшие изучения. Но мы видим изменения после пандемии», — говорит Лариса Позднякова..
Напомним, исследования показывают, что зараженность клещей риккетсиями составляет от 2% до 20% в зависимости от вида. Доля энцефалитных клещей — в среднем 3−6%. Переносчиками боррелий являются около трети клещей.
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