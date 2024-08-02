В Новосибирской области два человека умерли от клещевого риккетсиоза

«Известно, что летальные исходы при клещевом риккетсиозе бывают. Но это крайне редко случается — в целом по стране буквально единичные случаи. В Новосибирской области за последние 30 лет люди от этого заболевания не умирали. И вот сейчас сразу два случая, — сообщила BFM-Новосибирск главный врач городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова. — Мы сейчас анализируем произошедшее. Умерли пожилые мужчина и женщина. Это жители разных районов, они друг с другом никак не связаны. Ни у одного из них до болезни не было серьезных проблем со здоровьем. Течение заболевания в обоих случаях было, что называется, под копирку: острое начало, высокая температура, появление характерной сыпи, постепенное ухудшение состояние, развитие микротромбозов мелких и крупных сосудов. К нам в больницу они поступили уже в очень тяжелом состоянии, с начавшимся сепсисом»..