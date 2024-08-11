Глава Беловского района Курской области сообщил о заходе украинских ДРГ

В слободе Белой (центр района) обстановка спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости. Он объехал слободу по окружной дороге и убедился, что в ее окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители также рассказали, что вокруг Белой нет боевых действий, противника вблизи нет, стрельбы не слышно.