Глава Беловского района Курской области сообщил о заходе украинских ДРГ

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) 10 августа зашли на территорию Беловского района Курской области, это вызвало «очень много суматохи и паники», заявил глава муниципалитета Николай Волобуев.
Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная, властям «непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», сказал он в видеообращении.
Волобуев призвал людей соблюдать спокойствие. Он попросил уехавших жителей пока не возвращаться, тех, кто хочет покинуть район, — обращаться к главам сельсоветов и в администрацию муниципалитета. Людей смогут вывезти на автобусах в пункты временного размещения.
Беловский район расположен примерно в 16,5 километра к югу от города Суджи, в районе которого с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. Вечером 10 августа военные блогеры публиковали непроверенные сведения о прорыве ВСУ в Беловском районе. Минобороны это не комментировало.
В слободе Белой (центр района) обстановка спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости. Он объехал слободу по окружной дороге и убедился, что в ее окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители также рассказали, что вокруг Белой нет боевых действий, противника вблизи нет, стрельбы не слышно.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперативного штаба об эвакуации.