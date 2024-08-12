В Менделеевском районе во время охоты застрелили мужчину. Инцидент произошел в субботу, 10 августа.
Трех охотников застали во время разделки туши незаконно добытого лося. Рядом было найдено тело четвертого мужчины, он погиб от огнестрельного ранения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство» и 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Нанесенный охотничьим ресурсам ущерб оценен в 240 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в лесах Менделеевского района замечен медведь.