Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности

Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.