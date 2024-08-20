Стало известно еще о нескольких случаях краж у граждан Узбекистана на борту самолета

По словам пострадавших, кража произошла незаметно для них во время длительного рейса. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, когда пассажиры спали или были отвлечены, открыли ручную кладь и похитили значительные суммы денег, а также некоторые личные вещи. О происшествии стало известно только после приземления, когда пассажиры обнаружили пропажу своих ценностей.