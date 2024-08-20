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Стало известно еще о нескольких случаях краж у граждан Узбекистана на борту самолета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцы в соцсетях поделились еще несколькими случаями краж на борту самолета индонезийской авиакомпании, совершавшей рейс в Куала-Лумпур, передает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, ранее мы писали о попытке кражи материальных ценностей у пассажиров на рейсе Uzbekistan Airways также по маршруту Ташкент — Куала-Лумпур.

В этот раз инцидент произошел в прошлом месяце на ночном рейсе в столицу Малайзии, у нескольких пассажиров были похищены денежные средства и ценные вещи.

В одном из случаев 1,8 тысячи долларов были подменены на купюры по одному доллару. Также пострадали другие пассажиры, у которых были украдены деньги и банковские карты.

«Пострадавшие обратились в полицию Малайзии, однако уверенности в том, что преступники будут найдены, нет. Полиция предполагает, что кражу совершили лица китайского происхождения, и свидетели вспоминают, как видели подозрительного мужчину на борту, который без видимой причины передвигался по салону самолета», — говорится в сообщении.

По словам пострадавших, кража произошла незаметно для них во время длительного рейса. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, когда пассажиры спали или были отвлечены, открыли ручную кладь и похитили значительные суммы денег, а также некоторые личные вещи. О происшествии стало известно только после приземления, когда пассажиры обнаружили пропажу своих ценностей.