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В Киеве активисты подожгли 30-метровый флаг Украины

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины в ночь на 25 августа. Об этом рассказали ТАСС представители подполья.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый день независимости Украины активисты подполья “Дозор” поздравили киевский режим путем поджога флага Украины в городе Киеве на улице Владимира Рыбака, вблизи Киевского медицинского университета», — сказали в подполье, уточнив, что длина флага составила более 30 м, он был размещен на внешнем периметре одного из учреждений.

Ранее в организации подполья ТАСС сообщали, что мобилизованные жители Украины начали активно обращаться к представителям подполья и передавать им информацию.

Собеседник агентства также призвал жителей Украины вступать в подполье для борьбы с киевским режимом. Кроме того, подполье запустило Telegram-канал «Дозор (D)».