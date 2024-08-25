В Киеве активисты подожгли 30-метровый флаг Украины

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый день независимости Украины активисты подполья “Дозор” поздравили киевский режим путем поджога флага Украины в городе Киеве на улице Владимира Рыбака, вблизи Киевского медицинского университета», — сказали в подполье, уточнив, что длина флага составила более 30 м, он был размещен на внешнем периметре одного из учреждений.