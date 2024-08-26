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На борту рейса Киров — Сочи пьяный пассажир пытался задушить бортпроводника

На рейсе Киров-Сочи произошел инцидент с пьяным пассажиром, который попытался задушить бортпроводника, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Источник: Новая Кубань

По информации канала, мужчина начал устраивать дебош сразу после взлета самолета Boeing 737. Пассажир вел себя неадекватно, расшатывал кресла и падал на других людей. Бортпроводники предприняли попытку усмирить его, пристегнув ремнями безопасности, но это не помогло. Мужчина сумел освободиться и продолжил создавать беспорядок.

Его отвели в хвостовую часть самолета, где он зашел в туалет. Спустя некоторое время мужчина начал выбивать дверь ногой. Когда экипаж открыл дверь, они увидели, что гражданин держит в зубах незажженную сигарету, а затем он стал задушить одного из бортпроводников. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались, связали его руки удлинительными ремнями и применили специальные средства сдерживания.

На протяжении оставшейся части полета мужчина вел себя агрессивно и угрожал экипажу. По прибытии в Сочи его передали полиции.