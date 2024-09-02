В суд Екатеринбурга передано дело Малика Гайсина о растрате 256 млн рублей

Изначально дело было направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Однако, как ранее сообщал «Ъ-Урал» адвокат Малика Гайсина Вячеслав Войнов, дело перенаправили в Ленинский райсуд Екатеринбурга — по месту открытия расчетного счет банка «Вятич», учредителем которого был Малик Гайсин. По версии следствия, именно туда перечислялись средства завода. Следствие установило, что в период с июня 2015 года по январь 2016 года, используя свое служебное положение, Малик Гайсин растратил со счетов предприятия 256 млн руб. и перечислил деньги на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований.