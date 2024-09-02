В суд Екатеринбурга передано дело Малика Гайсина о растрате 256 млн рублей

Изначально дело было направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Однако, как ранее сообщал «Ъ-Урал» адвокат Малика Гайсина Вячеслав Войнов, дело перенаправили в Ленинский райсуд Екатеринбурга — по месту открытия расчетного счет банка «Вятич», учредителем которого был Малик Гайсин. По версии следствия, именно туда перечислялись средства завода. Следствие установило, что в период с июня 2015 года по январь 2016 года, используя свое служебное положение, Малик Гайсин растратил со счетов предприятия 256 млн руб. и перечислил деньги на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований.
Напомним, параллельно Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает другое уголовное дело в отношении Малика Гайсина. Предприниматель обвиняется по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Следствие считает, что в 2016—2018 годах он выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб заводу «Исеть» на 333 млн руб. Еще более 52 млн руб. он передал аффилированным с ним компаниям в период с 2018 по 2019 год.
В феврале 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Малика Гайсина 690 млн руб. ущерба в доход государства. По данным Генпрокуратуры, он, будучи главой завода «Исеть», использовал его для незаконного обогащения, в результате чего сорвал сроки выполнения гособоронзаказа Минобороны РФ. Позднее, в марте прошлого года, Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина завода «Исеть». Однако 25 июня судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решение о национализации завода и направила дело на новое рассмотрение. К разбирательствам в качестве третьей стороны суд привлек госкорпорацию «Ростех», которая владеет основным пакетом акций завода.