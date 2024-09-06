В Екатеринбурге начнут судить экс-главу «Движения первых» за хищение 4,7 млн

По версии следствия, Наталья Ермаченко занималась хищениями в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года в должности председателя региональных отделений «Движение первых». С марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции она похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование». «В период с сентября по декабрь 2023 года женщина похитила свыше 2,4 млн руб., заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.