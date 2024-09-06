В Екатеринбурге начнут судить экс-главу «Движения первых» за хищение 4,7 млн

По версии следствия, Наталья Ермаченко занималась хищениями в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года в должности председателя региональных отделений «Движение первых». С марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции она похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование». «В период с сентября по декабрь 2023 года женщина похитила свыше 2,4 млн руб., заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, Наталья Ермаченко указала подконтрольному ей директору коммерческой организации поставить только часть товаров, подписав накладные о том, что якобы товар был принят в полном объеме. Когда деньги поступили на счет компании, она получила в распоряжение 2,4 млн руб. Отмечается, что в целях легализации похищенных денег она дала указание руководителю коммерческой организации перевести свыше 4,7 млн руб. другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.
Наталье Ермаченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием служебного положения).
Напомним, экс-глава «Движения первых» была задержана в апреле. Тогда источник «Ъ-Урал» сообщал, что она причастна к хищению средств, которые были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование».