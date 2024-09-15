Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО в Ростовской области

В Ростовской области уничтожен беспилотник. Об этом накануне, 14 сентября, поздно вечером сообщил глава региона.
— Силами ПВО БПЛА уничтожен на западе области, — написал Василий Голубев. — По предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.
Под сообщением о ЧП телеграм-канале десятки комментариев от дончан, в которых люди благодарят военных за их работу.
Напомним, ровно три месяца назад 70 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Дона. Как рассказали тогда в Минобороны России, киевский режим совершил попытку террористической атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ночью.
А год назад — в сентябре 2023-го — на месте падения беспилотника в границах трех домов на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. По данным властей, в них проживали 99 человек. Для каждого было организовано питание. Жителям предложили на время разместиться в маневренном фонде. А после поквартирного обхода и фиксации ущерба оформили положенные людям выплаты.