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Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО в Ростовской области

В Ростовской области уничтожен БПЛА 14 сентября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уничтожен беспилотник. Об этом накануне, 14 сентября, поздно вечером сообщил глава региона.

— Силами ПВО БПЛА уничтожен на западе области, — написал Василий Голубев. — По предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.

Под сообщением о ЧП телеграм-канале десятки комментариев от дончан, в которых люди благодарят военных за их работу.

Напомним, ровно три месяца назад 70 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Дона. Как рассказали тогда в Минобороны России, киевский режим совершил попытку террористической атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ночью.

А год назад — в сентябре 2023-го — на месте падения беспилотника в границах трех домов на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. По данным властей, в них проживали 99 человек. Для каждого было организовано питание. Жителям предложили на время разместиться в маневренном фонде. А после поквартирного обхода и фиксации ущерба оформили положенные людям выплаты.