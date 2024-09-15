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Уголовное дело экс-руководителей «Телты» будет рассматривать Мещанский суд Москвы

Уголовное дело о мошенничестве в отношении топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» — бывшего гендиректора Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной, бывшего собственника «Телты» Игоря Морозова и военпреда Минобороны Алексея Пальмова не будут рассматривать в Таганском суде Москвы.

Источник: Коммерсантъ

Как пишет properm.ru, такое решение вынес суд 3 сентября, на предварительных слушаниях по делу о махинациях при исполнении госконтрактов на поставку оборудования для нужд Минобороны РФ.

Перед судом поставили вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Мещанский районный суд. В постановлении судья ссылается на то, что местом совершения мошенничества — хищения денежных средств — является место совершения действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием. Поэтому территориальной подсудностью может быть место нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России. Согласно обвинительному заключению, туда поступали документы с ложными сведениями, на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» и поданной им заявки требованиям закона о госзакупках. Туда направлялась документация об участии в аукционе, там заключили госконтракт и туда перечисляли денежных средств. Подсудимые направили апелляционные жалобы на постановление суда о смене территориальной подсудности дела. В Мещанский суд материалы пока не поступили, как и материалы жалоб в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Также постановлением суда продлен срок содержания под стражей Игоря Морозова до 23 февраля 2025 года. Его адвокаты просили смягчить экс-владельцу «Телты» меру пресечения на домашний арест или залог, но им отказали. Это решение суда тоже оспаривается. Остальных фигурантов уголовного дела арестовывать не стали. Военпред Алексей Пальмов находится под подпиской о невыезде, бухгалтер «Телты» Елена Гришина и экс-гендиректор завода Алексей Высоков — под запретом определенных действий.

Напомним, бывший акционер «Телты» Игорь Морозов, главбух Елена Гришина, бывший директор Алексей Высоков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положение. Аналогичное обвинение предъявлено сотруднику военного представительства Минобороны Алексею Пальмову. По версии следствия, они похитили бюджетные деньги при исполнении госконтрактов на поставку военным средств связи.