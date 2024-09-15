Уголовное дело экс-руководителей «Телты» будет рассматривать Мещанский суд Москвы

Перед судом поставили вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Мещанский районный суд. В постановлении судья ссылается на то, что местом совершения мошенничества — хищения денежных средств — является место совершения действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием. Поэтому территориальной подсудностью может быть место нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России. Согласно обвинительному заключению, туда поступали документы с ложными сведениями, на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» и поданной им заявки требованиям закона о госзакупках. Туда направлялась документация об участии в аукционе, там заключили госконтракт и туда перечисляли денежных средств. Подсудимые направили апелляционные жалобы на постановление суда о смене территориальной подсудности дела. В Мещанский суд материалы пока не поступили, как и материалы жалоб в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.